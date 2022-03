Remont Starego Rynku a ciąg dalszy koszmaru restauratorów. Co oferuje im miasto?

Sezon bez ogródków gastronomicznych na Starym Rynku w Poznaniu

Estrada Poznańska zarządza wyłącznie Starym Rynkiem i placem Wolności. Na placu ma powstać miejsce dla gastronomików, ale tylko dla ośmiu podmiotów, co nie satysfakcjonuje restauratorów kilkudziesięciu lokali. Ogródek gastronomiczny stanowi formę powiększenia powierzchni lokalu oraz zachęcenia do skorzystania z usług restauracji. Od maja do września zapewnia największe źródło dochodu dla restauratorów ze Starego Rynku. W tym roku i następnym ogródków nie będzie.