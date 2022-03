Remont Starego Rynku w Poznaniu. Zobacz, jak teraz wygląda jedna z wizytówek miasta [ZDJĘCIA]

Remont Starego Rynku w Poznaniu. Problem dla restauratorów

Remont Starego Rynku w Poznaniu to nie tylko utrudnienie dla spacerowiczów i turystów. Przebudowa stanowi spory problem dla właścicieli mieszczących się przy nim restauracji, którzy na dwa sezony zostali pozbawieni możliwości rozstawienia ogródków. To właśnie ogródki gastronomiczne od maja do września zapewniają największe źródło dochodu.