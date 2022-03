Remont ul. Święty Marcin. Poznaniacy pytają: Czy ktoś tam pracuje? Kiedy koniec? Zobacz najnowsze zdjęcia

Od 2021 roku trwa remont ulicy Święty Marcin w Poznaniu. Inwestycja daje się we znaki poznaniakom. Przejazd i przejście w tych rejonach są utrudnione. Zdenerwowanie mieszkańców potęguje wrażenie, że od pewnego czasu nie widać, by prace posuwały się do przodu. Przejdź do kolejnego zdjęcia --->

Waldemar Wylegalski