Remont ul. Święty Marcin w Poznaniu zbliża się do końca. Jest nadzieja na odzyskanie dawnego blasku, ale pojawiły się nowe problemy

Chory człowiek zbiera siły

- Chory człowiek przeżył, zbiera siły i jest na dobrej drodze do uzdrowienia. Nie chodzi też o to, żeby popadać w hurra optymizm, bo są jeszcze rzeczy do zrobienia, na które potrzeba czasu. Także pandemia poprzerywała pewne rzeczy, mieliśmy problemy z dostawami materiałów i remont się przeciągnął - opisuje Mariusz Wiśniewski.

Nowe problemy nowego Marcina

- Czerwone lampy obok skrzyżowania z ulicą Kantaka miały najpierw zostać naprawione do lipca ubiegłego roku, a teraz do końca tego roku. Jest to o tyle ważne, że gwarancja na oświetlenie kończy się za 6 miesięcy - podkreśla radny Tomasz Dworek w obszernym wpisie, opublikowanym na blogu rady osiedla.

Zieleni wciąż za mało

- Wiele rzeczy, jak nowe chodniki i nowe przestrzenie zmieniły się na plus, jednak ten remont rozczarowuje w kwestii zieleni. Spodziewaliśmy się, że będzie jej więcej, a tymczasem dużo zieleni zostało posadzone w donicach, mało jest trawników i kwiatów. Wydawało się, że ten Marcin będzie tętnił zielenią, a niestety tak nie jest. Te płyty betonowe, to wszystko sprawia wrażenie ciężkiego - stwierdza Jacek Tomczak, poseł, kandydat do Sejmu, który tuż obok ulicy, na narożniku Alei Marcinkowskiego i ulicy Podgórnej prowadzi wraz ze swoją żoną kancelarię notarialną.

- Główny projektant ulicy, nie żyjący już Piotr Baryłkowski, podkreślał, że Święty Marcin ma różne odcinki i różne oblicza. W tych założeniach chodziło o to, żeby stworzyć jeden z fragmentów mający charakter placowy, pod różne wydarzenia oraz żeby można było przejść z jednej strony na drugą w dowolnym miejscu. Tych drzew wcześniej było ponad dwa razy mniej niż dziś i dawały wtenczas cień wyłącznie tramwajom. Chodziło o to, żeby one dawały cień w przestrzeni spacerowej - odpowiada Mariusz Wiśniewski.

Wyczekiwany koniec remontu

- Renowację ulicy oceniam źle. Ten remont trwa strasznie długo. Mieszkamy tu 4 lata i cały czas jesteśmy nim obciążeni. Albo nie da się przejechać, albo tramwaje znowu zmieniają trasę i mam wrażenie, że nic się nie zmieniło. To jest też utrudnienie dla starszych osób, których sporo tutaj mieszka. Do tego wszędzie jest beton jak to w Poznaniu - komentują Paulina i Daniel, małżeństwo mieszkające na Świętym Marcinie.

- Remonty kolejnych odcinków ulicy utrudniały dostęp do Zamku. Bardzo wyczekiwaliśmy końca remontu i jego efektów. Dziś możemy powiedzieć, że stało się coś naprawdę pozytywnego. To jest nowy Święty Marcin z szansą na drugie życie. Oczywiście nie jest to stan idealny, niektóre nasze marzenia się nie spełniły. Mimo to cieszymy się, że ulica odzyskuje życie i że jest na niej coraz więcej ludzi, lokali oraz nowe pomysły i aktywności - mówi Anna Hryniewiecka, dyrektorka Centrum Kultury Zamek.

- Widzieliśmy różne okresy tej części Poznania - w tym też takie, kiedy rejon poupadał i miał swoje gorsze momenty, przez co był mniej zachęcający do odwiedzania dla Poznaniaków i Poznanianek. Teraz jest tu na pewno dużo czyściej, co kojarzy się z bezpieczeństwem i miejscem, do którego bardziej chce się docierać - opisuje Dorota Reksińska.

Tak było 10 lat temu

- Jeśli porównamy zdjęcia ulicy sprzed 10 lat z aktualnymi to widać ogromną różnicę. 10 lat temu wszędzie były zaparkowane samochody i rozwalone torowisko. Remont na pewno jest na plus, pozostaje pytanie dotyczące koordynacji i kosztów, ale to już nie moja kwestia. Obecnie ulica wygląda zdecydowanie lepiej niż przed remontem - opisuje Wojciech Szalbierz, właściciel restauracji Grono, działający w Fundacji Pokolenie 2020 i Koalicji Święty Marcin.

- Święty Marcin przestał nam się kojarzyć z ulicą, która obumiera, którą się omija, gdzie nic się nie dziele i nie ma perspektyw. Tak było jeszcze do 2015 roku - przypomina sobie Mariusz Wiśniewski. - Już sama zapowiedź modernizacji, poprzedzona konsultacjami społecznymi i konkursem architektonicznym pod nadzorem SARP-u, uwolniła energię społeczną. To wtedy powstaje koalicja na rzecz Świętego Marcina, trwająca do dzisiaj i wykonująca kawał dobrej roboty - opowiada.

To właśnie zapowiedź rewitalizacji zmobilizowała część przedsiębiorców, aby zainwestować w chorego człowieka. Wskazuje na to modernizacja jednej z Alf, gdzie powstał Hotel Altus. Według Mariusza Wiśniewskiego był on jednym z pierwszych owoców, jeszcze wtedy zapowiedzianej, modernizacji ulicy.

- To był pierwszy znak, że kiedy miasto ma pomysł na daną przestrzeń, który potem przekształca się w konsekwentnie realizowany plan, to także przyciąga osoby i firmy, które chcą tam inwestować. Ten hotel jest dzisiaj jednym z popularniejszych w naszym mieście i jego właściciele mówili, że zainwestowali, bo miasto podeszło poważnie do rewitalizacji ulicy - podkreśla.

Świetność tuż za rogiem

- Rozpoczęły się już prace, których celem jest zmiana tej przestrzeni w plac z dużą ilością zieleni, małą sadzawką oraz miejscami do siedzenia. Chcemy, aby była to przestrzeń zachęcająca do tego, aby zatrzymać się, usiąść, odpocząć od miejskiego gwaru a nawet spotkać się ze znajomymi - opisuje Anna Hryniewiecka.

W planach miasta jest także odtworzenie neonów, z których ulica słynęła w czasach PRL-u. - Zawsze bardzo podobał nam się ten pomysł, bo jest to też ukłon w stronę historii tego miejsca. Przed kinem mamy odrestaurowany neon, który wisiał tutaj od lat 60. XX w. Na etapie remontu kina chcieliśmy odtworzyć to, co zdobiło fasadę i wejście. To samo zrobił Kociak. To wszystko sprawia, że ulica Św. Marcin wraca do swojej świetności i do pokazania jej w ujęciu, które jest inkluzywne oraz zachęcające do tego, żeby odwiedzać to bijące serce centrum Poznania - dodaje.