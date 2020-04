Remonty dróg w Poznaniu: Drogowcy rozpoczną kolejny odcinek drogi rowerowej na Grunwaldzkiej, kładą też nawierzchnię na Żegrzu i Chartowie

W poniedziałek 20 kwietnia drogowcy rozpoczynają prace przy budowie drogi rowerowej przy ul. Grunwaldzkiej - po jej południowej stronie, na odcinku od ul. Sowińskiego do ul. Grochowskiej. Tym samym kierowcy, którzy będą jechać ul. Grunwaldzką od ul. Jugosłowiańskiej w kierunku do centrum, będą musieli na przebudowywanym odcinku zwolnić do 30 km/h i uważać na przewężenie. Piesi natomiast będą mogli przechodzić chodnikiem tylko po północnej stronie ulicy.

Półtorakilometrowy odcinek drogi rowerowej ma połączyć ul. Jugosłowiańską z rejonem ul. Słonecznej i Ostroroga, czyli z odcinkiem zakończonym jesienią ubiegłego roku. Jednocześnie umożliwi połączenie ciągu pieszo-rowerowego z parku Manitiusa z ruchem rowerowym wzdłuż ulicy Wyspiańskiego.

W poniedziałek 20 kwietnia także rozpocznie się kolejny etap prac przy wymianie nawierzchni na ul. Żegrze i Chartowo - układanie wierzchniej warstwy jezdni na ul. Chartowo, od ul. Piaśnickiej do ul. Wiatracznej – czynny będzie jeden pas jezdni. We wtorek i środę 21 i 22 kwietnia nie będzie można jechać południową nitką ul. Żegrze na odcinku od ul. Kurlandzkiej do ul. Bobrzańskiej, obowiązywać będzie objazd do ul. Chartowo przez ul. Inflancką i Bobrzańską, i wówczas odcinek od ul. Kurlandzkiej do ul. Bobrzańskiej zostanie zamknięty dla ruchu. Nawierzchnia będzie układana na obu jego pasach jednocześnie.