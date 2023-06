Remonty w centrum Poznania są niebezpieczne? Pacjenci i przechodnie czują się zagrożeni

- Prace w głębokich wykopach przy wejściu do nieruchomości są konieczne, niemniej w takich sytuacjach należy zapewnić mieszkańcom alternatywne przejście w postaci kładek, za pomocą których można bezpiecznie pokonać wykop. Niedopuszczalne jest pozbawienie mieszkańców dostępu do kamienicy przy ul. 27 Grudnia. Obowiązkiem wykonawcy jest takie zaplanowanie prac i przygotowanie placu budowy, by zachowana została ciągłość dostępu do bram kamienic. Spółka PIM wyciągnie konsekwencje wobec wykonawcy w tej sprawie po zbadaniu kwestii zachowania należytej organizacji terenu budowy