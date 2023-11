Remonty w Poznaniu się opóźniają. Czy miasto straci unijne dofinansowania? "Nie ma takiego zagrożenia"

Remont centrum to największa inwestycja Poznania od lat. Sam budżet miasta nie pokryłby go, dlatego zwrócono się o pomoc do Unii Europejskiej.

Remonty w Poznaniu się opóźniają. Czy miasto straci unijne dofinansowania?

- To nie są tylko inwestycje polegające na jakiejś kosmetyce, tylko również na wymianie wszystkich sieci podziemnych. Stary Rynek nie jest łatwą inwestycją, ale raczej dokuczliwą, ale prawda jest taka, że gdyby nie ten zakres prac bardzo głęboko wchodzący w przestrzeń podziemną - to niektóre kamienice mogłyby grozić zawaleniem z uwagi na infrastrukturę - dodaje Wiśniewski.

Dofinansowanie wiąże się jednak z pewnymi ograniczeniami. Są nimi np. terminy, których trzeba dotrzymać. Inaczej finansowanie zostanie cofnięte. Przedstawiciele miasta nie podają konkretnych dat zakończenia remontów w centrum, mówią tylko o końcówce czwartego kwartału. Czy miasto wyrobi się z remontem do końca roku? A jeśli nie, to czy za remonty będziemy musieli zapłacić my?

Miasto nie zdąży skończyć ul. 27 Grudnia

- Priorytetem generalnego wykonawcy robót budowlanych związanych z realizacją zakresów 2.3 i 2.4 Programu Centrum, jest osiągnięcie do końca tego roku stanu gotowości do wznowienia ruchu tramwajowego na odcinku od Al. Marcinkowskiego do ul. Gwarnej i Fredry - mówi Joanna Żabierek, rzeczniczka prasowa Prezydenta Miasta i Urzędu Miasta Poznania.

- Do końca roku zaplanowano również zakończenie zasadniczych robót budowlanych najistotniejszych dla użytkowników na pl. Wolności i ul. Ratajczaka na odcinku od ul. Św. Marcin do 27 Grudnia - dodaje.

Miasto nie zdąży z remontem. Ale pieniędzy nie odda

Uspokaja również Mariusz Wiśniewski, zastępca prezydenta Poznania.

- Jeśli chodzi o inwestycje prowadzone w centrum miasta, to te wszystkie zakresy zadań, które obejmuje dofinansowanie unijne - będą zakończone w roku bieżącym - zapewnia. Wymienia przy tym między innymi pełne przywrócenie tramwajów w centrum miasta.

Czy to jednak znaczy, że większość remontów w centrum rzeczywiście zostanie ukończona do końcu roku? - Najważniejsze jest to, żeby zakończone zostały te zakresy zadań, które są objęte dofinansowaniem - mówi Wiśniewski.

Nie całość inwestycji, a jedynie pojedyncze zadania są objęte finansowaniem ze środków unijnych. Co to oznacza? Kiedy zrobione zostanie to, co objęte jest dofinansowaniem, to w praktyce remont może zostać oficjalnie zakończony nawet kilka miesięcy po terminie.