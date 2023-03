Renta socjalna 2023: od 1 marca 2023 jest wyższa. Sprawdź, komu się należy i ile wynosi

Renta socjalna, zwana także rentą chorobową, to comiesięczne świadczenie wypłacane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych osobie, która ze względu na swój stan zdrowia nie jest zdolna do podjęcia pracy zarobkowej. Niezdolność do pracy to brak możliwości wykonywania pracy zarobkowej z powodu stanu zdrowia. Może to być częściowa, co oznacza utratę znacznej części zdolności do wykonywania pracy zgodnej z posiadanymi kwalifikacjami, lub całkowita, kiedy osoba nie jest w stanie podjąć żadnej pracy. PRZEJDŹ DALEJ >>>

PIXABAY