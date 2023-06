Restauracja NUTA w Warszawie. Włoska rewolucja w polskiej kuchni. Niezwykłe doznania smakowe w urokliwym klimacie

- Tworzę kuchnię nieoczywistą. Moi goście poszukują wyjątkowych doświadczeń, chcą odrobiny magii, ale to, co jest najważniejsze w mojej restauracji to pojedyncza nuta smaku, z której buduję całą symfonię kulinarnych doznań starając się znaleźć połączenie między iluzją, a rzeczywistością - opowiada Andrea Camastra, szef kuchni i współwłaściciel restauracji NUTA.

Detale i wyrób własny

Technika ta stanowi nowatorskie podejście do sztuki gotowania, sięgającej po czyste związki, ekstrakty czy wręcz pojedyncze cząsteczki smaków i zapachów, pozyskiwane z naturalnie występujących w przyrodzie składników. Technika ta nawiązuje do nazwy restauracji, w której powstają wyjątkowe kompozycje nut smakowych. Oprócz tego przez całą kolację serwowane były wina i napoje idealnie pasujące do smaków, które pojawiały się na stole, uzupełniając doświadczenie naszego podniebienia. Co ciekawe, restauracja współpracuje z polskimi winnicami i to także rodzime wyroby trafiają do kieliszków gości.