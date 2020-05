Restauracje w Poznaniu już otwarte i przyjmują gości, ale na nowych zasadach

Nowa rzeczywistość dla restauracji to połowa gości, brak karty dań i obrusów, mniej miejsc w ogródku i pachnące środkami do dezynfekcji stoliki. Mimo ograniczeń i wytycznych sanitarnych większość restauracji w Poznaniu otworzyła się w poniedziałek, 18 maja.

Z wytycznych rządu wynika, że noszenie maseczek oraz rękawiczek zaleca się kelnerom i bezpośredniej obsłudze - barmanom czy kasjerom. Co z kucharzami? To już zależy od restauracji. Na pewno właściciele lokali gastronomicznych mają zapewnić płyny do dezynfekcji rąk. Niektóre restauracje jednak decydują się na dodatkową ochronę w kuchni.

- Dajemy sobie około dwóch-trzech tygodni, by sprawdzić, ilu gości do nas dotrze, jak długo będą gościć w restauracji, by sprawdzić, czy to wróci do rzeczywistości sprzed kilku miesięcy, czy jednak ludzie będą nadal jeszcze ostrożni i będą rzadko wychodzić na obiad - wyjaśnia Grzegorz Filozof, szef kuchni restauracja Sarbinowska.

Zobacz zdjęcia: