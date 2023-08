Restauratorzy ze Starego Rynku w Poznaniu mogą złożyć wnioski o odszkodowanie! Komu przysługuje?

Jak poinformowała Radio Poznań rzeczniczka spółki Aquanet Zofia Koszutska-Taciak, podmioty, które poniosły stratę wynikającą z awarii obsługiwanej przez nas infrastruktury, mogą złożyć do Aquanetu wniosek o odszkodowanie.

- Można to zrobić poprzez formularz dostępny na naszej stronie internetowej lub taki wniosek w formie papierowej dostarczyć do naszej siedziby, czy to osobiście, czy pocztą tradycyjną. Otrzymane wnioski weryfikujemy i przekazujemy do naszego ubezpieczyciela lub podmiotu odpowiedzialnego