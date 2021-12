Rewolucja w MPK Poznań! W autobusie i tramwaju za przejazd zapłacimy kartą płatniczą i telefonem OPRAC.: Bartosz Kijeski

Do sierpnia 2022 roku we wszystkich pojazdach komunikacji miejskiej w Poznaniu zostaną zainstalowane urządzenia, które pozwolą pasażerom zapłacić za przejazd kartą płatniczą. Waldemar Wylegalski Zobacz galerię (2 zdjęcia)

Od 2022 roku we wszystkich pojazdach komunikacji miejskiej w Poznaniu będziemy mogli płacić kartą płatniczą. Do końca sierpnia urządzenia zostaną zamontowane we wszystkich autobusach oraz tramwajach na liniach Zarządu Transportu Miejskiego. ZTM w Poznaniu dokonał rozstrzygnięcia operatora, który zainstaluje urządzenia w pojazdach komunikacji miejskiej.