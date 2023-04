Rezerwat przyrody Kolno Międzychodzkie może zostać zamknięty dla turystów? To jedno z najpiękniejszych miejsc Krainy Stu Jezior

Rezerwat przyrody pod nazwą Kolno Międzychodzkie to jedno z najpiękniejszych miejsc Krainy Stu Jezior. Niewielki obszar, który chroni las liściasty położony jest pomiędzy dwoma jeziorami – Jeziorem Kludno i Jeziorem Koleńskim, które do tego połączone są rzeką Kamionką.

Kolno Międzychodzkie - to ponad 600-letnie dęby i 130-letnie sosny

Rezerwat został ustanowiony 4 maja 1959 roku przez ówczesnego Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego, by na obszarze prawie 15 hektarów zachować fragmenty zbiorowisk leśnych, głównie łęgów wiązowo – jesionowych oraz dobrze wykształconych fragmentów grądu, a także gatunków roślin chronionych i rzadkich, jak i okazałych drzew o wymiarach pomnikowych.

To między innymi okazałe wiekowe dęby, które mają po około 550 – 650 lat. Kilka z nich ma obwody o wymiarach sięgających 6,5 metra. Niestety ich stan jest bardzo zły i nie ma już sposobu, by je próbować uratować. Drzewa zamierają – to kres ich wieku biologicznego.