Rihanna ujawniła swój wielki sekret podczas Super Bowl 2023. Show piosenkarki na stadionie w Arizonie ZDJĘCIA

Rihanna ujawniła wielki sekret podczas Super Bowl 2023

Finał rozgrywek ligi futbolu amerykańskiego (NFL) był jak zwykle nie tylko wielkim świętem sportu, ale i rozrywki. Tym razem w roli gwiazdy imprezy wystąpiła Rihanna, ale w Arizonie pojawiły się też inne znakomitości świata muzyki, jak raper Jay-Z.

To jednak Rihanna była pierwszoplanową postacią na scenie. Wokalistka z Barbadosu zaśpiewała na State Farm Stadium w Glendale swoje największe hity, wsród których były takie przeboje jak "Umbrella", "Diamonds", "Only Girl (In the World)" czy "We Found Love". Ale największe wrażenie na widzach wywarła podana przez nią w przerwie meczu informacja, że jest w ciąży. Było to o tyle zaskakujące, że pierwsze dziecko Rihanny przyszło na świat w 2022 roku.

Rihanna w mistrzowski sposób wykorzystała fakt, iż oglądają ją miliony osób, lokując w trakcie występu jeden ze swoich produktów. Nieoczekiwane poprawianie makijażu nie było bowiem ani sceniczną wpadką, ani dziełem przypadku.