Rocznica wybuchu Powstania Wielkopolskiego w Poznaniu. Gdzie warto być, a gdzie są utrudnienia drogowe? Zobacz program!

W sercu miasta również odbędą się zaplanowane wydarzenia o charakterze historycznym. Płyta Starego Rynku jest remontowana, zatem „obóz powstańczy” organizowany przez rekonstruktorów historycznych, będzie dostępny dla zwiedzających przy pomniku Ułana przy ul. Ludgardy/Paderewskiego. Oprócz umundurowanych „powstańców” zapowiadana jest obecność repliki samochodu pancernego Erhardt M17, a o godz. 15.00 organizatorzy rozdawać będą flagi powstańcze i rozetki. O godz. 16.40 rozbłysną do tego race.

W Muzeum Powstania Wielkopolskiego 1918-1919 w Odwachu, czynnego 27 grudnia od godz.10.00 do 18.00 z przerwą techniczną od 13.00 do 14.30 przygotowano nową wystawę czasową „Powstańcy Wielkopolscy kawalerowie Orderu Wojennego Virtuti Militari, ofiary ludobójstwa w Katyniu", przygotowaną we współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego i Stowarzyszeniem "Katyń". Autor wystawy: Anna Adamska (Muzeum Armii "Poznań"). W Sali Kinowej odbywać się będą pokazy filmów o historii zwycięskiego zrywu oraz prezentacje nowego Muzeum Powstania Wielkopolskiego.