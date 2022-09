Rodzice są zbulwersowani opłatami w przedszkolu - wpłacają na wyprawki, karty pracy, a to niezgodne z prawem!

Skontaktował się z nami wzburzony rodzic dziecka, które w roku 2022/2023 będzie uczęszczało do Publicznego Przedszkola Tęczowa Kraina w Bolewicach, gm. Miedzichowo.

- Zwracamy się do Was z pytaniem. Syn kolejny rok uczęszcza do przedszkola publicznego i narzucane jest nam zapłacić wyprawkę 120zl i opłatę za książki w kwocie 140 zł. Gdzie bym nie szukał to jest napisane, że przedszkole musi to zapewnić i, że to niezgodnie z prawem. Co mam z tym zrobić? Gdzie się zgłosić?