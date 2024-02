Rodzice z okolic Obornik znęcali się nad 5 tygodniową dziewczynkę? Są podejrzanymi w sprawie

Dzięki informacji jednej z czytelniczek, dowiedzieliśmy się o sytuacji, która miała miejsce w ostatnim czasie, w małej miejscowości koło Obornik. Dwoje rodziców miało znęcać się nad ich 5-tygodniową córką, powodując ciężki uszczerbek na zdrowiu. Policja nie komentuje sprawy.

Sprawą zajęła się Prokuratura Rejonowa w Obornikach, która wszczęła śledztwo 14 grudnia ubiegłego roku. Zawiadomienie złożyło Wielkopolskie Centrum Pediatrii oddział dzieci młodszych w Poznaniu, do Komendy Powiatowej Policji w Obornikach.

- W sprawie występuje dwoje podejrzanych, matka oraz ojciec dziecka. Zarzuty dotyczą znęcania się nad osobą nieporadną ze względu na wiek i spowodowanie obrażeń ciała w postaci choroby realnie zagrażającej życiu, czyli stanowiący ciężki uszczerbek na zdrowiu. Dziecko trafiło do szpitala z urazem głowy. Rodzice po przesłuchaniu zostali zwolnieni i poddano ich dozorowi policji. Wydano również zakaz zbliżania się do małoletniej córki, a sąd wydał decyzję o ograniczeniu władzy rodzicielskiej. Podejrzani nie złożyli wyjaśnień przed prokuratorem i nie przyznali się do popełnienia zarzucanego przestępstwa. - informuje prok. Łukasz Wawrzyniak, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Poznaniu.