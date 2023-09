Rodzina z Bogdanowa wzięła udział w programie Odlotowych Ogródkach Dominika Strzelca. Właśnie na ich działce trwa metamorfoza

Odlotowe Ogródki pod przywództwem Dominika Strzelca, znane są każdemu kto choć trochę uwielbia zieleń i ogrodnictwo. Rodzina Filipowskich z Bogdanowa dostała się do programu. Trwają właśnie prace nad metamorfozą ich ogródka.

-Na osiedlu widokowym mieszkamy od 7 lat, a zakup mieszkania z ogródkiem był spełnieniem naszych marzeń. Choć ambitnie twierdziliśmy, że ogródek nie może być niczym ciężkim do ogarnięcia, to przeliczyliśmy się i to bardzo. Popełniliśmy całą masę błędów, które kosztowały nas sporo czasu, stresu i pieniędzy. Gdy zauważyliśmy, że idzie to w złym kierunku, zaczęliśmy się zastanawiać , co zrobić by wreszcie zacząć się cieszyć ta dodatkową przestrzenią. Zupełnie przypadkiem na fb wyskoczyło mi ogłoszenie o castingach do Odlotowych Ogrodów. Nie zastanawialiśmy się zbyt długo, nagraliśmy wideo i w dużym streszczeniu opowiedzieliśmy o naszych ogródkowych perypetiach. - opowiada Szymon Filipowski, którego zgłoszenie dostało się do programu.