Rogale świętomarcińskie z certyfikatem 2022. Tylko te cukiernie mogą je wypiekać w Wielkopolsce. Sprawdź przed zakupem [Lista cukierni]

Tradycja rogala świętomarcińskiego

Święty Marcin, obok świętych Piotra i Pawła jest patronem Poznania. Wokół jego postaci powstało wiele legend. Był to rzymski legionista, żyjący w IV wieku n.e. Stąd często przedstawia się go na białym koniu. Jest on znany głównie z tego, że wracając z patrolu spostrzegł półnagiego żebraka, któremu groziła śmierć przez wyziębienie. Postanowił wiec rozciąć swój płaszcz i jego połową obdarować potrzebującego.

To właśnie z postacią św. Marcina wiąże się tradycja wypieku rogali.