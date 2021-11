Rogalowe Muzeum Poznania wśród najlepszych produktów turystycznych w Polsce. Zdobyło Certyfikat Polskiej Organizacji Turystycznej!

W tym roku do Konkursu na Najlepszy Produkt Turystyczny zgłosiło się 49 produktów turystycznych oraz 9 do Złotego Certyfikatu i 14 do Certyfikatu Specjalnego. Z Wielkopolski nominowano do plebiscytu Rogalowe Muzeum Poznania, Spichlerz Polskiego Rocka w Jarocinie oraz Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie.

- Rogalowe Muzeum brało również udział w głosowaniu online, które miało wyłonić zdobywcę Certyfikatu Internautów. Przypomnijmy, że nominacje do ogólnopolskiego etapu zmagań otrzymały produkty wyłonione w regionalnym etapie konkursu, którego byliśmy organizatorem. Za ich wybór odpowiedzialna była Kapituła Konkursu, powołana przez Wielkopolską Organizację Turystyczną

- podaje WOT.