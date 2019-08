Rok szkolny 2019/2020 KALENDARZ do pobrania. Rozpoczęcie roku szkolnego, ferie zimowe 2020, święta, dni wolne - HARMONOGRAM

Wielkimi krokami zbliża się rozpoczęcie roku szkolnego 2019/2020. Już teraz sprawdźcie, kiedy wypadają dni wolne od szkoły, święta, ferie oraz wakacje. Przygotowaliśmy dla Was kalendarz roku szkolnego 2019/2020, który w prosty i przejrzysty sposób pokazuje, kiedy nie trzeba chodzić do szkoły. Wystarczy wydrukować, by mieć zawsze przy sobie pełny rozkład na rok szkolny, razem z feriami zimowymi dla wszystkich województw, wakacjami, wiosenną przerwą świąteczną i innymi dniami wolnymi od nauki.

Kiedy rozpoczęcie roku szkolnego 2019/2020? Rozpoczęcie roku szkolnego 2019/2020 wypada 2 września. Dlaczego tak się dzieje? Otóż 1 września to niedziela, dlatego uczniowie pojawią się w szkołach dzień później, w poniedziałek. Zobacz galerię (13 zdjęć) Zimowa przerwa świąteczna 2019 Jak wygląda harmonogram roku szkolnego 2019/2020? W tym roku 1 i 11 listopada wypadają w piątek i poniedziałek, dlatego uczniowie nie mogą liczyć na dodatkowe wolne od szkoły w listopadzie. Pierwsze dni wolne wypadają dopiero w grudniu, podczas zimowej przerwy świątecznej. Przez ile dni będzie można odpocząć od nauki? Zimowa przerwa świąteczna w roku szkolnym 2019/2020 potrwa 10 dni. Rozpocznie się 23 grudnia 2019 i skończy 31 grudnia 2019. Ze względu na fakt, że 1 stycznia wypada w środę, uczniowie w szkołach pojawią się dopiero w czwartek, 2 stycznia 2020 roku. Ferie zimowe 2020 Kiedy wypadają ferie zimowe dla poszczególnych województw? 13 - 26 stycznia: lubelskie, łódzkie, podkarpackie, pomorskie, śląskie

kujawsko-pomorskie, lubuskie, małopolskie, świętokrzyskie, wielkopolskie 10-23 lutego: dolnośląskie, mazowieckie, opolskie, zachodniopomorskie Wiosenna przerwa świąteczna 2020 Kiedy wypada wiosenna przerwa świąteczna i jak długo potrwa? Wiosenna przerwa świąteczna w roku szkolnym 2019/2020 potrwa 6 dni. Rozpocznie się 9 kwietnia 2020 i skończy 14 kwietnia 2020. Uczniowie wrócą do szkół w środę, 15 kwietnia 2020 roku. Które jeszcze dni są wolne od nauki? Dodatkowe dni wolne od nauki w roku szkolnym 2019/2020: 1 listopada 2019 (piątek): Wszystkich Świętych

(piątek): Międzynarodowe Święto Pracy 11 czerwca 2020 (czwartek): Boże Ciało Rok szkolny 2019/2020: kiedy zakończenie roku szkolnego? Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych wypada 26 czerwca 2020 roku. Wakacje 2020 rozpoczną się 27 czerwca i potrwają do 31 sierpnia 2020 roku. Rok szkolny 2019/2020: pełny harmonogram Rozpoczęcie roku szkolnego: 2 września 2019 r.

Zimowa przerwa świąteczna: 23 – 31 grudnia 2019 r.

Ferie zimowe lubelskie, łódzkie, podkarpackie, pomorskie, śląskie: 13 – 26 stycznia 2020 r.

Ferie zimowe podlaskie, warmińsko-mazurskie: 20 stycznia – 2 lutego 2020 r.

Ferie zimowe kujawsko-pomorskie, lubuskie, małopolskie, świętokrzyskie, wielkopolskie: 27 stycznia – 9 lutego 2020 r.

Ferie zimowe dolnośląskie, mazowieckie, opolskie, zachodniopomorskie: 10 – 23 lutego 2020 r.

Wiosenna przerwa świąteczna 9 kwietnia – 14 kwietnia 2020 r.

Egzamin ósmoklasisty: ustali dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

Egzamin gimnazjalny w szkołach dla dorosłych, w których nauka kończy się w semestrze jesiennym: ustali dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

Zakończenie zajęć w klasach (semestrach) programowo najwyższych w szkołach ponadpodstawowych, w których zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się w pierwszym powszednim dniu września: 24 kwietnia 2020 r.

Zakończenie zajęć w klasach (semestrach) programowo najwyższych liceów ogólnokształcących dla dorosłych, w których

zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się w pierwszym powszednim dniu lutego: 3 stycznia 2020 r.

Zakończenie zajęć w klasach (semestrach) programowo najwyższych w branżowych szkołach I stopnia, szkołach policealnych, w szkołach dla dorosłych i w oddziałach dotychczasowych zasadniczych szkół zawodowych, w których zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się w pierwszym powszednim dniu lutego: 31 stycznia 2020 r.

Egzamin maturalny: ustali dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

Egzamin zawodowy: ustali dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie: ustali dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych: 26 czerwca 2020 r.

Ferie letnie: 27 czerwca – 31 sierpnia 2020 r. Źródło: Ministerstwo Edukacji Narodowej Rok szkolny 2019/2020 kalendarz: pobierz i wydrukuj [zalacz]

Chcesz uniknąć zamieszania i mieć w jednym miejscu wykaz wszystkich dni wolnych od nauki w nadchodzącym roku szkolnym? Sprawdź przygotowany przez nas funkcjonalny kalendarz roku szkolnego 2019/2020. Dzięki niemu już nie będzie trzeba się zastanawiać, kiedy wypada zimowa przerwa świąteczna czy ferie zimowe dla wszystkich województw. Jak wykorzystać kalendarz? Święta ustawowe zaznaczone są na czerwono, zaś inne dni wolne od nauki - zakreślone kolorem. Rok szkolny 2019/2020 kalendarz: zrób to sam Pobierz plik z 12 kolejnymi miesiącami roku szkolnego 2018/2019 lub rozkładkówkę

Wydrukuj plik, najlepiej w kolorze. Pamiętaj, żeby w ustawieniach wydruku zmienić orientację drukarki na poziomą.

Zawieś kalendarz roku szkolnego w widocznym miejscu w domu. To może być lodówka, lustro, tablica korkowa lub drzwi.

Teraz już zawsze będziesz wiedział, kiedy wypadają ferie i inne dni wolne od nauki. Wideo