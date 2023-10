Rok w ogrodzie w Wielkopolsce. Telewizja odwiedziła przydomowy ogród pani Małgorzaty z Pleszewa. Jej ogród podziwiała cała Polska!

Ogród pani Małgorzaty powstaje od 11 lat.

- Na początku trudno było znaleźć punkt zaczepienia. Kiedy postanowiliśmy przeprowadzić się z bloku do domku jednorodzinnego, to ogród był w totalnej rozsypce. Praktycznie wszystko nadawało się do przeróbki. I chociaż początki były dość chaotyczne, to z czasem, w miarę zdobywania wiedzy i doświadczenia ogród zaczął nabierać obecnych kształtów. Powstawały kolejne rabaty, przybywało roślin i kolorów - podkreśla pani Małgorzata z Pleszewa.