Roksana Węgiel, Patrycja Markowska, Małgorzata Ostrowska i wiele innych gwiazd w piosence "Razem". Sprawdź, kiedy premiera klipu!

Nie ma wątpliwości, że premiera teledysku do piosenki „Razem”, która odbędzie się 29 maja o godz. 10 na YouTube, to w tym tygodniu jedno z najciekawszych wydarzeń online w polskiej muzyce rozrywkowej. Jednak klip to zaledwie początek działalności organizatorów akcji „Razem Robimy Dobro”. – W czasie epidemii zapragnęliśmy zrobić coś dobrego i ważnego. Zaprosiliśmy do współpracy kilkunastu polskich artystów i stworzyliśmy projekt „Razem Robimy Dobro”, a w jego ramach piosenkę „Razem”. Nasz projekt obejmie jednak więcej wydarzeń, takich jak koncerty online czy challenge, a wszystko po to, by budować popularność utworu, z którego dochód przeznaczymy na Fundację Dzieciom „Zdążyć z pomocą” – mówi Sylwia Kupczyk, przedstawicielka projektu.

Dream team gwiazd w szczytnym celu

Co ważne, piosenka „Razem”, nagrana i zrealizowana całkowicie pro bono przez ikony i największe gwiazdy polskiej sceny, będzie do posłuchania nie tylko w formie teledysku na YouTube, ale również w formie radiowej oraz poprzez serwisy streamingowe. Kto występuje w utworze? Długa lista artystów robi wrażenie: