Rolnicy znów wyjechali na drogi w Wielkopolsce. 6 i 7 marca będą utrudnienia na A2 i DK11

Policja apeluje do kierowców

Protest rolników 6-7 marca w Wielkopolsce

Jak przekazuje GDDKiA, w związku z protestem rolników autostrada A2 w kierunku Warszawy zamknięta od węzła Koło do węzła Stryków. Policja wyznaczyła objazd na węzeł: Koło -DW470-m. Kościelec-DK92. Przewidywany czas utrudnień to 15 godzin.

Utrudnienia będą także w czwartek, 7 marca w godzinach 9.30 – 20.00. Wówczas głównym miejscem protestu rolników będzie rejon węzła Dąbie, co jak informuje policja, uniemożliwi na wymienionym węźle zarówno wjazd na autostradę A2 jak i zjazd z niej.

Rolnicy protestują na DK11. Utrudnienia

Rolnicy 6 marca będą też blokować drogę krajową numer 11 na trasie Piła - Poznań. Blokada będzie prowadzona na wysokości Popielna w gminie Budzyń w powiecie chodzieskim.

Protest rozpocznie się o godz. 10:00 i potrwa do północy.

GDDKiA przekazuje, że rolnicy przejadą do Rogoźna i z powrotem do skrzyżowania DK11 z drogą do Sokołowa Budzyńskiego, gdzie będzie trwała protest. Policja wprowadziła objazdy od Obornik na Wałcz i od Piły na Czarnków. Przewidywalny czas utrudnień wynosi 13 godzin.