Rondo Śródka w Poznaniu wymaga remontu, ale ma pecha. Przebudowa od lat jest odkładana [ZDJĘCIA]

– Można łatwo policzyć, ile samochodów przybędzie na osiedlu po oddaniu mieszkań na terenie dawnej elektrociepłowni. Dziś na jeden lokal przypada średnio 1,5 auta, zatem pojawi się u nas ponad dwa tysiące nowych pojazdów. Wszystkie z nich będą włączały się do ruchu na ul. Wyszyńskiego. Strach pomyśleć, co stanie się, jeśli jeszcze bardziej zagęścimy na Śródce zabudowę. Rondo tego nie wytrzyma, pojawią się gigantyczne korki

– mówi Beata Urbańska, radna Osiedla Ostrów Tumski-Śródka-Zawady-Komandoria.

B. Urbańska od lat zabiega o przebudowę ronda.

– Chodzę za tym od 2013 roku. Najpierw zabiegałam o windy dla niepełnosprawnych, którzy mają problem, by dostać się do przejścia podziemnego pod rondem. Okazało się, że nie ma takich możliwości technicznych. Później walczyłam o przejścia naziemne, ale to też nie zostało zrealizowane. Miasto zamawiało kolejne koncepcje, tylko że do dziś nie wdrożono ich w życie, a rondo pozostaje najbardziej niebezpiecznym rondem w mieście – stwierdza.

Rondo Śródka: Remont planowany od dawna

W 2016 r. były wiceprezydent Poznania Maciej Wudarski twierdził, że remont będzie można rozpocząć w 2017 r., a sfinalizować go w 2018. W połowie 2017 r. te zapowiedzi zostały zweryfikowane. Spółka Poznańskie Inwestycje Miejskie podała, że aktualizacja dokumentacji projektowej powinna być gotowa do początku kolejnego roku. We wrześniu 2018 r. spółka podała, że... przetargu można spodziewać się do końca roku. Na rondzie miały pojawić się dwa nowe przejścia naziemne przez ulice Warszawską i Podwale. Zapowiadano ponowne skoordynowanie sygnalizacji świetlnej. Pomysł był taki, żeby tramwaje nie blokowały ronda i mogły je pokonać na jednej zmianie świateł. Do dziś jednak terminu rozpoczęcia inwestycji nikt nie zna, choć na początku ubiegłego roku władze Poznania podawały, że prace będą mogły ruszyć w drugiej połowie 2021 r.