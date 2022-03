Rosyjska blogerka płacze, bo za dwa dni jej Instagram przestanie działać [Wideo]

Rosjanie mają coraz mniejszy dostęp do portali i mediów społecznościowych. Regulator rynku telekomunikacyjnego - Roskomnadzor zapowiedział od 14 marca ograniczenie dostępu do Instagrama. Wcześniej na terenie Federacji Rosyjskiej zablokowany został Facebook i Twitter. W Rosji nie otwierają się także strony internetowe niezależnych portali informacyjnych, gazet oraz stacji radiowych i telewizyjnych.

Władze Rosji zablokowały dostęp do portali społecznościowych pod pretekstem rozpowszechniania nieprawdziwych informacji. Natomiast zdaniem niezależnych komentatorów, Moskwa obawia się, że treści alternatywne wobec prokremlowskiej propagandy doprowadzą do zbudowania na tyle licznej grupy osób niezadowolonych, że będzie możliwe przeprowadzenie masowych akcji protestacyjnych. Ponieważ część użytkowników znalazła drogi obejścia blokad i ograniczeń, w Rosji rozpowszechniane są pogłoski o możliwości pociągnięcia do odpowiedzialności nie tylko za publikację treści sprzecznych z oficjalną linią Kremla, ale również za samo posiadanie konta na niektórych portalach społecznościowych. Jak przypomina niezależna „Nowaja Gazieta”, rosyjska prokuratura wystąpiła z wnioskiem o uznanie Instagrama za „organizację ekstremistyczną”.