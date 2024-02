Rower dla każdego pierwszaka.To nowy projekt wielkopolskiej szkoły. Kiedy jednoślady trafią do uczniów? [film, zdjęcia]

Nawiązaliśmy współpracy z jedną z dużych marek rowerowych i będziemy wspólnie realizować projekt profilaktyczny. To będzie duża akcja, to będzie akcja, gdzie będziemy dużo mówić o karcie rowerowej, o przygotowaniu do karty, o bezpiecznej jeździe. Dużo przygód przed nami i dzięki tej współpracy każdy z uczniów pierwszej klasy otrzyma od tej firmy rower