Rowerem do 50 km od Poznania. Pomysły na jednodniowy wypad. Gdzie w weekend 11 - 12 września?

Rowerem w okolicy Poznania

We współpracy z Traseo wybraliśmy dla Was 5 tras rowerowych w odległości do 50 km od Poznania, które wypróbowali inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie.

Zanim wyruszysz w trasę, sprawdź, jaka będzie pogoda. W sobotę 11 września w Poznaniu ma być nan°C. Prawdopodobieństwo wystąpienia deszczu wynosi 30%, mogą też wystąpić burze. W niedzielę 12 września w Poznaniu ma być nan°C. Nie będzie padać.

Stopień trudności: 1

Dystans: 126,79 km

Czas trwania wyprawy: 7 godz. i 55 min.

Przewyższenia: 103 m

Suma podjazdów: 784 m

Suma zjazdów: 764 m

Rowerzystom z Poznania trasę poleca Znajkraj

Szlak historii pierwszych Piastów w Wielkopolsce był jednym z pierwszych tras, jakie pokonałem w mojej turystycznej "karierze". Teraz wróciłem tu po prawie 30 latach by zobaczyć, jak wiele się zmieniło i jaką rolę może odgrywać Piastowski Trakt Rowerowy w polskiej turystyce rowerowej.