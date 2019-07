Rowerem przez Wielkopolskę: Poznaj Szydłowo - zobacz piąty odcinek promujący turystykę rowerową w Wielkopolsce

Do grupy szlaków pieszych należą: szlak czarny na trasie Rezerwat Kuźnik-Dobrzyca-Stara Łubianka-Bukowa Góra-Wiesiółka, szlaki niebieskie na odcinkach stacja PKP Płytnica-Zabrodzie-Leśniczówka Czapla-Piła oraz Piła-Góra Dąbrowa (drugie najwyższe wzgórze w północnej Wielkopolsce)-Skrzatusz, szlak żółty biegnący z Rezerwatu Kuźnik aż do Skrzatusza.

Szlak żółty (Pl-7004y) z kolei mierzy sobie 38,3 km i zaczyna się w Pile przy ul. Wałeckiej, prowadzi wzdłuż Zalewu Koszyckiego do Rezerwatu Kuźnik, następnie lasami do szosy Piła-Zawada, os. Gładyszewo, Dolaszewo, Kotuń, do szosy Piła-Trzcianka, którą przecina, lasem w kierunku drogi Piła-Poznań, przez most na rzece Gwdzie wprost do Leszkowa (cmentarze wojenne), przez tory w lewo do ul. Wawelskiej (zakończenie przy przystanku MZK). Szlak można pokonać w przeciwnym kierunku i rozpoczynać w dowolnym miejscu.

Biegnie tu również Międzynarodowa Trasa Rowerowa EuroRoute R-1, która w gminie zaczyna się we wsi Kotuń, a kończy w Pile. Jest to część trasy, która biegnie z Francji przez Belgię, Holandię, Niemcy, Polskę i kończy się w Kaliningradzie (Rosja). Należy wspomnieć, że samorząd rozwija infrastrukturę rowerową. Ostatnimi czasy do użytku oddano ścieżkę pieszo-rowerową na trasie Dobrzyca-Piła, a ku ukończeniu zmierza również inwestycja związana z budową ścieżki na odcinku Dolaszewo-Cyk.