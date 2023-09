Rozbita szyba w autobusie MPK w Poznaniu. Co się stało?

Podczas jednego z porannych kursów linii 185 w Poznaniu doszło do nietypowego zdarzenia. Około godz. 8:40 pękła jedna z szyb w pojeździe.

- Otrzymaliśmy takie zgłoszenie o 8:52, był to przystanek Chrobrego. Doszło do rozbicia szyby bocznej przy ostatnich drzwiach autobusu. Jazda nie była, oczywiście, kontynuowana. Autobus zjechał do zajezdni