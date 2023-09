Rozbity gang i zlikwidowany szlak przemytniczy z USA efektem znakomitej współpracy KAS, CBŚP, CBZC i Prokuratury

Adresatem przesyłki był odbiorca z Poznania. O swoim odkryciu funkcjonariusze KAS poinformowali policjantów. W tym momencie do akcji wkroczyli policjanci Centralnego Biura Śledczego Policji, którzy przy wsparciu kontrterrorystów z Samodzielnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji z Poznania jeszcze tego samego dnia zatrzymali dwóch mężczyzn, w tym odbiorcę przesyłki, zabezpieczając kolejne narkotyki.

Wszystko zaczęło się, gdy pod koniec marca 2023 roku funkcjonariusze Mazowieckiej Krajowej Administracji Skarbowej odkryli i przejęli paczkę z 10 kg marihuany. Do zdarzenia doszło w trakcie kontroli przesyłek na lotnisku im. F. Chopina w Warszawie.

Ci funkcjonariusze ściśle współpracując z Prokuraturą Okręgową w Poznaniu skupili się na ustaleniu osób mogących brać udział w procederze, a także sposobu ich działania. Wynikiem ich pracy było zebranie informacji o członkach gangu, którzy - jak się okazało - za pośrednictwem komunikatorów internetowych założyli sklep, w którym sprzedawali środki odurzające przemycane z USA. Do Polski narkotyki trafiały za pośrednictwem firm kurierskich. Według śledczych, członkowie grupy mogli przemycić do Polski z USA co najmniej 100 kg marihuany.

Na początku kwietnia funkcjonariusze KAS ponownie na warszawskim lotnisku ujawnili następną paczkę z 10 kg marihuany. Tym razem przesyłka była adresowana do Wrocławia. Kolejne narkotyki zostały wyeliminowane z rynku, a funkcjonariusze CBZC, CBŚP, KAS i prokuratorzy działali dalej.