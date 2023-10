Rozgrzewająca zupa dyniowa z mlekiem kokosowym i imbirem. Poznaj przepis dodający energii na jesienne dni. To danie zrobisz w 30 minut

Dodatki do zupy dyniowej

Domowa zupa dyniowa z mlekiem kokosowym i imbirem to świetne danie do zrobienia z wczorajszego rosołu. Można także przygotować go na bazie samej wody zagotowanej z przyprawami lub z dodatkiem domowej kostki rosołowej.Świetnie smakuje z dodatkiem upieczonej papryki.Poznaj przepis na domową zupę na rozgrzanie.