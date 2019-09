Rozmowa z Katarzyną Ueberhan, liderką listy Lewicy w wyborach do Sejmu

Jest Pani poznanianką?

Tak. Moi przodkowie przyjechali tu razem z innymi Bambrami w XVIII wieku, stąd moje nazwisko. Wiele osób je przekręca, pyta jak to się mówi, czasem jestem „tą panią z dziwnym nazwiskiem”. Przyzwyczaiłam się. Nawet mnie to bawi.

Zakładała kiedyś pani strój Bamberki?

Oczywiście. Kobiety miały wtedy dużo na głowie, dosłownie i w przenośni (śmiech). Czepiec sporo waży. Poczułam się wtedy jak kilkaset lat temu i uświadomiłam sobie jakie są moje korzenie. Mam nawet gdzieś zdjęcie.

Historia rodzinna ma jakiś wpływ na to co i jak Pani robi w życiu?

Myślę, że tak. Bambrzy byli pracowici, przyjechali tu i wszystko musieli zacząć od nowa. Ja też lubię pracować. Dlatego odpowiada mi poznański etos pracy. To pomaga, tym bardziej, że sprawy, które są dla mnie ważne wymagają jeszcze wiele pracy, często organicznej. Często to, o co walczę, co chce zmienić, w wielu krajach zachodniej Europy jest normą, a u nas jest traktowane jako problem na później, mniej ważny. To nie tak.



Na przykład?

Na przykład zebrałam wspólnie z koleżankami 14 tysięcy podpisów pod projektem ustawy Ratujmy Kobiety. Łącznie zebraliśmy w Polsce ponad pół miliona. Przez polityków, nie tylko PiS, ten projekt przepadł w Sejmie. Na nikim nie zrobiły wrażenia gigantyczne demonstracje kobiet w całej Polsce. To jeden z przykładów działalności, w którą jestem zaangażowana od lat. Tu przydaje się poznańskie, organiczne podejście. W Irlandii też wydawało się, że takie sprawy jak przerywanie ciąży, małżeństwa jednopłciowe czy rozwody są ze względu na tradycje i uwarunkowania religijne nie możliwe. A jednak. Praca u podstaw i mówienie o prawach jednostki przyniosły skutek. U nas też tak będzie. Dlatego trzeb pracować i co ważne współpracować.

Co jest najważniejszego do poprawienia w Poznaniu i powiecie?

Po pierwsze powinniśmy pomyśleć o rozwiązaniu tych problemów, które powodują, że ludzie, którzy kończą studia w Poznaniu wyjeżdżają z miasta. Druga kwestia to poprawa jakości naszego życia. To są nie tylko poznańskie problemy.

Czyli?

Powinniśmy pomóc w życiowym starcie młodym ludziom, czyli na przykład zapewnić im bezpłatne miejsca w żłobkach i tanie mieszkania, budowane przy wsparciu państwa. W Poznaniu i powiecie potrzebujemy 7 tysięcy miejsc w żłobkach i 15 tysięcy mieszkań.

Taka jest moja diagnoza.

Ludzie po studiach, o których Pani mówi zaczynają pracę na etacie lub zakładają firmy.

Tu jako Lewica mamy propozycję ogólnopolską. Płaca minimalna od przyszłego roku powinna wynosić 2700 brutto, w 2030 roku być na poziom 60% średniego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw. Takie zmiany powinny być konsultowane z pracodawcami. W sektorze publicznym nikt nie będzie zarabiał mniej niż 3500 zł brutto. Jeśli do tego, młoda kobieta i młody mężczyzna, żyjący w małżeństwie lub związku partnerskim będą mieli szanse na 12 tygodniowy płatny urlopu po urodzeniu dziecka i 100 procent wynagrodzenia za chorobowe to będziemy mogli mówić o tym, że państwo wspiera rodziny konkretnymi propozycjami, nie tylko mówieniem o tym jak powinna wyglądać prawdziwa rodzina.

A jaka jest polska rodzina?

Nie ma wzoru. Żyjemy różnie. I państwu, kościołowi i religijnym fundamentalistom nic do tego. Każdy i każda ma prawo do korzystania z usług w zakresie zdrowia, edukacji, bezpieczeństwa i wielu innych, na równym poziomie. To nie jest kwestia ideologii, tylko uczciwości państwa wobec każdej obywatelki i każdego obywatela. Niezależnie czy żyjemy w związku formalnym czy nieformalnym, niezależnie od orientacji seksualnej jesteśmy równi i równe, pora na korektę, żebyśmy byli tego pewni jako obywatele i obywatelki i korzystali z tego za co płacimy, odprowadzając podatki. Większość obywatelek i obywateli Unii Europejskiej z tego korzysta. My nie. Dlaczego?

A tak nie jest?

Teoretycznie tak, praktycznie nie. Prześledźmy sprawy związane z płodnością i rodzeniem dzieci. Czy kobiety mają swobodny dostęp do antykoncepcji? W Polsce nie. Czy kobiety mogą same decydować o przerwaniu lub utrzymaniu ciąży? W Polsce nie. Czy kobiety mogą decydować, czy chcą rodzić ze znieczuleniem czy bez? W Polsce nie. Ja szanuję to, że wiele osób ze względów takiej czy innej wiary nie oczekują wyboru, ale chciałabym, żebyśmy wszyscy byli równi i równe, tak jak wszyscy mamy w państwie równe obowiązki. Tak jak bez względu na płeć powinniśmy równo zarabiać. A tak nie jest. Kilkaset złotych różnicy w pensji na tym samym stanowisku to coś co trzeba zmienić.

Myśli Pani, że Lewica to zmieni?

Tak. Tak jak w Poznaniu dzięki Lewicy mamy dofinansowanie do in vitro, bezpłatne przejazdy dla dzieci i młodzieży komunikacja miejską i dostęp do gabinetu ginekologicznego bez klauzuli sumienia tak da się to zrobić w całej Polsce. 500 + i wszystkie dodatki jakie teraz państwo daje obywatelom trzeba utrzymać, ale powinniśmy mieć więcej wolności i poczucie tego, że sami decydujemy jak żyjemy. Obecna władza nam tego nie gwarantuje. Koalicja Obywatelska też nie do końca wie, czy jest liberalna czy konserwatywna w podejściu do spraw światopoglądowych.

Wróćmy do Poznania i powiatu. Jaka jest pani ocena potrzeb?

Lokalnie patrząc musimy zrobić jeszcze kilka rzeczy. Dofinansować Uniwersytet im. Adama Mickiewicza kwotą 200 milionów złotych i zadbać o podwojenie liczby miejsc na kierunkach medycznych. Średnia wieku lekarzy niebezpiecznie rośnie, wielu dobrych fachowców wyjeżdża za granice ze względów finansowych, więc jeśli chcemy rozmawiać o dostępie do usług medycznych na poziomie Unii Europejskiej musimy zacząć od podstaw: więcej fachowców, lepsze wynagrodzenia. Możemy oczywiście odwoływać się do etosu pracy i odpowiedzialności, ale to za mało. Podobnie jest w przypadku nauczycieli. To kolejna grupa zawodowa, w przypadku której obecny rząd postępuje cynicznie. Bo po pierwsze to przede wszystkim kobiety, czyli z założenia słabszy przeciwnik, po drugie grupa zbyt mała, żeby mogła wpłynąć na wynik wyborów. W tym przypadku mamy podobną sytuację jak w służbie zdrowia. Jeśli państwo zadba o lekarzy, pracowników medycznych, nauczycieli to oni będą lepiej dbali o nasze zdrowie i lepiej uczyli nasze dzieci. Aż przykro, że trzeba takie rzeczy mówić.

Wszyscy tak mówią przed wyborami.

W polskiej polityce jest zbyt mało kobiet. To kobiety są najczęściej nauczycielkami, pielęgniarkami, stoją z dziećmi w kolejkach do lekarza, mniej zarabiają, mają prawa ograniczane przez religijnych fanatyków i często po prostu przegrywają w grze, w której dla mężczyzn ważniejsze jest zwycięstwo niż rozwiązanie problemu za cenę kompromisu. Ja uważam, że więcej problemów rozwiążemy i będziemy lepiej żyjącym społeczeństwem, jeśli będziemy współpracować. Dlatego startuje do Sejmu.

I jaki ma pani na siebie pomysł w Sejmie?

W Sejmie widzę się w komisjach, chcę tworzyć i poprawiać prawo. Uważam, że będzie dużo pracy przy naprawianiu wymiaru sprawiedliwości i odbudowywaniu zaufania Polaków do instytucji państwa.

Krótko.

Tak, rozmawialiśmy o tym na początku. Lubię pracować, nie lubię mówić zbyt wiele.

Lewica podpisała Pakt dla Kobiet. Proszę o nim opowiedzieć.

To 10 punktowa deklaracja tego co zrobimy, jeśli będziemy w Sejmie wystarczająco silni lub czego będziemy się domagali od przyszłego koalicjanta, jeśli stanie się tak, że będziemy tworzyć rząd. To też 10 punktowa deklaracja tego, co jest dla nas ważne i co chcielibyśmy zmienić. O kilku rzeczach takich jak bezpłatne i dostępne dla wszystkich żłobki, dostęp do ginekologa, opieka okołoporodowa, refundacja in vitro, równe płace mówiłam wcześniej. Mówimy też o edukacji seksualnej w szkołach, izolacji sprawców przemocy domowej i co warto tu rozwinąć zamianie zaległości w alimentach na zaległości podatkowe. To jest moim zdaniem mechanizm, który ułatwi życie prawie 200 tysiącom kobiet w Polsce. Tyle jest od lat, w zaokrągleniu sytuacji, kiedy – przede wszystkim mężczyźni - nie płacą alimentów. Ten mechanizm powinien to zmienić.

Zrobiła na Pani wrażenie akcja strajkującej w sprawie klimatu młodzieży?

Tak. Stałam tam z nimi. Mam 44 lata i myślę sobie, że kiedyś takie tematy wywoływały śmiech. Dziś są na jedynkach wszystkich serwisów informacyjnych. Może zaczynamy rozumieć, że rozmowa o jakości powietrza jest ważniejsza niż wiele innych tematów w czasie kampanii wyborczej. Co z tego, że będziemy mieli nową obwodnicę, albo nawet 100 nowych obwodnic, skoro wcześniej się podusimy. Dlatego przyjęliśmy Zielony Pakt Dla Polski. Chcemy inwestycji w odnawialne źródła energii i radykalnej walki ze smogiem. Jeśli w ciągu 15 lat dofinansujemy z budżetu państwa wymianę 2 milionów starych pieców węglowych na ekologiczne wpłyniemy tym na poprawę jakości powietrza, którym oddychamy. Powinniśmy inwestować w odnawialne źródła energii. Jeśli wydamy 6 miliardów złotych na zieloną energię będziemy mieli czystsze powietrze i co ważne tysiące miejsc pracy przy produkcji tej energii. To nie jest tak, że mówimy zamknąć kopalnię, a górnicy na bruk. Takie działania trzeba podejmować stopniowo, ale musimy o tym myśleć już teraz. Tym się różni Lewica od innych ugrupowań, że mówimy o takich postulatach jako o tak samo ważnych jak pomoc społeczna czy podatki.

Może dlatego młodzież na strajku klimatycznym miała na transparentach Zmieńmy polityków, nie klimat?

Jeśli zmienimy polityków to i zmieni się klimat. Przede wszystkim jednak idźmy głosować. 13 października możemy zmienić klimat polskiej polityki na mniej duszny. Dosłownie i w przenośni. Ja oczywiście idę. Idziemy razem?