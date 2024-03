Rozmowa z Piotrem Malepszakiem, wiceministrem infrastruktury: Wielkie wizje Poznania Głównego muszą poczekać, czas na pracę u podstaw

Przebudowa dworca Poznań Główny

Piotr Malepszak, wiceminister infrastruktury odpowiedzialny za kolej udzielił wywiadu "Głosowi Wielkopolskiemu". Gnieźnianin z urodzenia, z rodziny kolejarzy, przyznał, że do Wielkopolski podróżuje zazwyczaj pociągiem. Na pytanie o to, czy lubi poznański dworzec, zareagował wpierw śmiechem. Po czym przyznał, że w Poznaniu jest wiele spraw do uporządkowania, zwłaszcza na dworcu. Jego celem jest wpierw poprawa przepustowości dworca, tak aby stał się bardziej przelotowy i pociągi krócej stały przy peronach. Dodał, że z Poznaniem Głównym jest znacznie większy problem - funkcjonalność dworca dla pasażerów, jego rozległość, dojścia do peronów. W ten aspekt musi zostać zainwestowane.

Wiceminister jest zaznajomiony z koncepcją Miejskiej Pracowni Urbanistycznej dotyczącą przebudowy dworca w Poznaniu.

Jednak, argumentuje: