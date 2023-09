Rozpoczął się Poznański Tydzień Równości. "W Poznaniu wszyscy jesteśmy tak samo ważni i równi"

- Tak naprawdę chcielibyśmy, aby Tydzień Równości trwał w Poznaniu 365 dni w roku - mówił Jędrzej Solarski, zastępca prezydenta Poznania. - Wydaje się, że w Poznaniu jest lepiej niż było chociażby 5 lat temu. Jesteśmy coraz bardziej otwarci na różnorodność nie tylko w stosunku do społeczności queerowej, ale również w stosunku do osób z niepełnosprawnością, do osób starszych, ubogich czy uchodźców. Widać, że Poznań zdał ten egzamin, natomiast wiele jeszcze przed nami, po to, aby w naszym mieście każdy mieszkaniec, niezależnie od tego czy jest Polakiem, czy cudzoziemcem, uchodźcą czy jest ze środowiska LGBT lub jest niepełnosprawny, czuł się dobrze.