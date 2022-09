Rozpoczęcie roku szkolnego. Wspominamy największe hity sklepików szkolnych sprzed lat. Pizzerka z mikrofali, czekotubka i oranżada

Sklepiki szkolne - boom lat 90.

Sklepiki szkolne znane były już za komuny, ale wtedy oferowały uczniom głównie produkty przydatne do nauki, jak zeszyty, przybory do geometrii czy długopisy. Boom na lokale z przekąskami rozpoczął się na przełomie lat 80. i 90. ubiegłego wieku, kiedy to w Polsce pojawiły się produkty z Zachodu (albo podobne), kuszące feerią barw i smaków.