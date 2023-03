Rozpoczęły się Targi Książki 2023 w Poznaniu. Na odwiedzających czekają ciekawe nowości wydawnicze

Kryminały

Dla miłośników grozy proponujemy przyjrzeć się pozycjom należącym do gatunku kryminału. Jest to m. in. powieść "W gaju" Moniki Litwinow, której akcja dzieje się w Wielkopolsce, a śledztwo prowadzi leśniczy.

- Chciałam pokazać, że można rozwiązywać sprawę kryminalną poprzez czytanie lasu - mówi autorka.

Kolejną pozycją poruszającą tematykę kryminalną jest "Strażnik Piekła", którego autorem jest Maks Dieter. Jak przyznał autor, jego inspiracją są powieści Stephena Kinga, na taki więc klimat można liczyć wybierając lekturę tej książki.