Rozpoczęły się wybory prezydenckie 2020! W Poznaniu do niektórych lokali wyborczych kolejki były już od godz. 7

W niedzielę Polacy wybierają prezydenta. Z powodu zagrożenia koronawirusem wybory odbywają się z zachowaniem zasad reżimu sanitarnego. Aby wejść do lokalu wyborczego trzeba mieć na twarzy maseczkę i zdezynfekować ręce przy wejściu. Do samego lokalu jest wpuszczana jednocześnie tylko określona liczba osób, przez co przed wieloma lokalami wyborczymi już od godz. 7 rano były kolejki. Zobacz zdjęcia ----->

Waldemar Wylegalski