Rozpoczęły się żniwa 2023. Ratownicy proszą o rozwagę i radzą jak się zachować podczas wypadku

Rozpoczęły się żniwa. Rolniku, sprawdź jak postępować w razie wypadku

Upał, kurz, zmęczenie czy odwodnienie, to najczęściej towarzyszące warunki rolnikom na polach. Niektóre sytuacje można jednak uniknąć. Wystarczy zachować rozwagę, nie dopuszczać dzieci do maszyn rolniczych lub też nie spożywać napojów alkoholowych.

Tradycyjnie w lipcu rolnicy wyjeżdżają na pola, żeby zebrać efekty swojej pracy. Niestety bardzo często dochodzi wówczas do różnego rodzaju wypadków.

Żniwa 2023, wypadki z udziałem dzieci

-Niestety rolnikom często towarzyszą dzieci w różnym wieku. Od tych naprawdę małych, po kilkunastoletnie. Dzieci ulegają często różnego rodzaju wypadkom. Zaczynając od upadków z maszyn rolniczych, kończąc na brzydkich miażdżonych ranach kończyn. Do takich wydarzeń dochodzi około kilkunastu razy w roku i stanowią poważny problem dla chirurgów dziecięcych. Niestety te zdarzenia kończą się najczęściej kalectwem na całe życie- informuje lek. chirurg Andrzej Leja z SP ZOZ w Obornikach.

Od dzieci nie można wymagać, by zachowały należytą ostrożność. To dorośli są za nie odpowiedzialni. Wyjątkowo niebezpieczne jest towarzystwo dzieci przy działających maszynach rolniczych, gdzie dochodzi do bardzo przykrych sytuacji. Tutaj najważniejsza jest profilaktyka i odpowiednie zachowanie: