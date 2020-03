Rozpoczyna się remont torowiska w centrum Poznania. To oznacza utrudnienia i zmiany w rozkładzie jazdy MPK Poznań

ZDM zapowiada, że nie będzie można wjeżdżać w ul. Mostową w rejonie skrzyżowania z ul. Kazimierza Wielkiego, zatem ruch pojazdów w kierunku ul. Mostowej poprowadzony będzie objazdem przez torowisko tramwajowe wydzielone w ul. Mostowej do ul. Grobla, a dalej ul. Grobla i Wierzbową do ul. Mostowej. Będzie obowiązywało ograniczenie prędkości do 30 km/h, jednocześnie na skrzyżowaniu nie będzie działać sygnalizacja świetlna, a przejazdy rowerowe będą zamknięte.

- Ponadto zamknięty zostanie fragment ul. Kórnickiej po zachodniej stronie skrzyżowania z ul. Jana Pawła II – zapowiada ZDM. - Wygrodzone zostanie przejście dla pieszych i przejazd rowerowy przez ul. Kórnicką, a ruch pieszo-rowerowy skierowany zostanie na wschodnią stronę skrzyżowania. Objazd wyznaczono ulicą św. Rocha lub ul. Piotrowo i Berdychowo.