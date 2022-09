Rozpoczynasz studia w Poznaniu? To musisz wiedzieć! Weronika Błaszczyk

Tradycyjnie w październiku studenci rozpoczynają swoją naukę. Wraz z nowym rokiem akademickim 2022/2023 zarówno do Poznania, jak i innych większych miast w całej Polsce przyjadą m.in. osoby, które będą zdobywać wiedzę na pierwszym roku studiów. Życie w nowym mieście na początku może stanowić wyzwanie, dlatego też prezentujemy galerię z najważniejszymi informacjami, które, w przypadku studentów dopiero rozpoczynających przygodę w stolicy Wielkopolski, warto znać! Sprawdź galerię ---> Robert Woźniak/materiał archiwalny Zobacz galerię (7 zdjęć)

Co to karta PEKA i dlaczego warto ją mieć? Gdzie najtaniej można zjeść obiad? Jakie biblioteki działają w Poznaniu? Już niedługo rozpoczyna się nowy rok akademicki, a wraz z nim studenci przyjadą do stolicy Wielkopolski. W związku z tym przedstawiamy galerię z najważniejszymi informacjami dla wszystkich osób, które właśnie rozpoczynają naukę na uczelniach wyższych w Poznaniu.