Rozpoznajesz tych mężczyzn? Policja zaopiekuje się nimi w święta! "Nasze renifery dojadą w każde miejsce"

Poznańska policja ma nowego wałacha. Jest duży i spokojny

Poznańska Policja konna ma nowego wałacha. 4-letni koń rasy śląskiej jest bardzo duży i zdyscyplinowany. Na razie jest przygotowywany przez jeźdźca i trenerów do atestacji pierwszego stopnia. Dopiero zdany egzamin dopuści go do prawdziwej policyjnej służby.