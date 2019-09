Rozwój zawodowy i osobisty – work-life balance w Internet Plus

Branża e-marketingu nieprzerwanie się rozwija. Wiąże się to nie tylko z pojawianiem się nowych narzędzi czy technologii, ale także ze wzrostem konkurencji na rynku. Aby nadążyć za tymi zmianami, agencje marketingowe muszą postawić na solidność, profesjonalizm oraz nieustanne ulepszanie – zarówno swoich usług, jak i umiejętności. Jedną z tych, która skupia się na systematycznym rozwoju, jest firma Internet Plus należąca do marki HTTPS sp. z o.o. Jej pracownicy wiedzą doskonale, że podnoszenie kwalifikacji, poszerzanie horyzontów i chęć zdobywania wiedzy to gwarancja sukcesu – nie tylko agencji, ale przede wszystkim jej Klientów.

Pracownicy Internet Plus po godzinach – zobacz ich pasje na firmowym blogu!

Pracownicy firmy Internet Plus podzielają jednak opinię, że rozwój ważny jest na każdej płaszczyźnie – nie tylko zawodowej. Zgodnie z nią wielu z nich po godzinach oddaje się swoim pasjom – bieganiu, gotowaniu czy naukom ekonomicznym, o czym szerzej poczytać można na firmowym blogu agencji. Osoby zatrudnione w HTTPS sp. z o.o. udowadniają tym sposobem, że niezwykle ważną dewizą życiową jest tzw. work-life balance. To równowaga pomiędzy pracą a sprawami prywatnymi, chroniąca nie tylko przed wypaleniem, ale również przed problemami zdrowotnymi. Stanowi ona także ciekawy sposób na zwiększenie produktywności – wypoczęci i zrelaksowani pracownicy są bowiem bardziej zaangażowani, zmotywowani, a jednocześnie – zadowoleni z pracy.

Równowaga zawodowo-osobista wpoznańskiej agencji interaktywnej

Work-life balance w Internet Plus wygląda jednak trochę inaczej niż w innych firmach. W tej poznańskiej agencji pracownicy rozwijają swoje pasje… wspólnie. Zauważyli bowiem, że jest to nie tylko doskonały sposób na odpoczynek, rozrywkę czy osobisty rozwój, ale też zacieśnianie pracowniczych więzi. Właśnie w ten sposób w HTTPS sp. z o.o. wyodrębniła się grupa zapalonych biegaczy, którzy latem 2018 roku zdecydowali się na wspólny start. W sierpniu sześciu z nich wzięło udział w ulicznym biegu na 10 kilometrów. Ubrani w koszulki z firmowym logo oraz przy wsparciu innych pracowników zmierzyli się z własnymi ograniczeniami i zmęczeniem, aby po przekroczeniu linii mety wspólnie świętować sukces.

Specjaliści od pozycjonowania na paintballu i kręglach

Sportowe doświadczenia mające na celu zintegrowanie pracowników Internet Plus to także gry zespołowe, które w bezpośredni sposób wpływają na polepszanie współpracy i nawiązywanie trwałych relacji. Dlatego też kilka razy do roku agencja z Poznania organizuje rozgrywki w paintball, które wyjątkowo skutecznie zbliżają do siebie partnerów z drużyny. To doskonała okazja do sprawdzenia, jakimi strategami są koledzy czy koleżanki siedzący przy sąsiednim biurku. W marcu tego roku przyjemność gry na kolorowym poligonie mieli pracownicy działu sprzedaży. HTTPS to nie tylko miłośnicy aktywności, podczas których można nieźle się pobrudzić. Raz na kilka miesięcy organizowane jest również wspólne wyjście na kręgle, które dostarcza mniej adrenaliny, ale za to sporo relaksu, odprężenia i sportowych emocji związanych z rywalizacją. W przyjacielskiej atmosferze rozgrywają się pojedynki na punkty, a zwycięzca nagrodzony jest chwałą, a nawet podziwem kolegów oraz koleżanek.

Wieczory gamingowe w Internet Plus

Wśród pracowników HTTPS są nie tylko sportowcy, ale także miłośnicy gier planszowych, fabularnych i tych na konsole. We wtorki lub czwartki kilku dżentelmenów zostaje po godzinach w biurze, aby wspólnie przenieść się do alternatywnej rzeczywistości gry RPG o rozbudowanym scenariuszu. Zadaniem wszystkich postaci jest wykonanie misji przygotowanych przez mistrza gry i zakończenie rozgrywki bez strat w fikcyjnych ludziach. Mniej wymagającą, ale z pewnością równie emocjonującą formą spędzenia czasu w biurze po godzinach, pozytywnie wpływającą na atmosferę, jest wspólna gra w Mario Kart. Ta przeznaczona dla dzieci seria wyścigówek doskonale rozładowuje wszelkie napięcia, które uwalniają się ze specjalistów od pozycjonowania poprzez niepohamowany śmiech z niezdarności komputerowych bohaterów rajdu.

Spływy kajakowe specjalistów od pozycjonowania

Jak dotąd największym pozabiurowym przedsięwzięciem rozrywkowym pozostaje doroczna wycieczka na spływ kajakowy. Latem każdego roku pracownicy HTTPS wybierają jedną sobotę, którą wspólnie spędzą wiosłując po rzece Wełnie. Od rana trwa krótka podróż z Poznania do ośrodka rekreacyjnego w Obornikach, gdzie zespół specjalistów od pozycjonowania wypożycza sprzęt i kolejne osiem godzin płynie kajakami wzdłuż rzeki, podziwiając przy tym malownicze krajobrazy oraz dziką przyrodę. Po dopłynięciu do celu ekipa Internet Plus odpoczywa przy ognisku, uzupełniając sycącym posiłkiem kalorie spalone w ciągu tego intensywnego dnia. Firmowy spływ kajakowy jest typową aktywnością work-life balance ze względu na to, że uczestniczą w nim nie tylko sami pracownicy HTTPS, ale także ich bliscy – małżonkowie, partnerzy czy dzieci. Dzięki temu integracja obejmuje nie tylko czysto zawodowe relacje, ale zbliża do siebie ludzi pozostających w przyjacielskich relacjach na długie lata. Wspólny dzień pełen wrażeń kończy się późnym wieczorem – powrotem do Poznania.

Work-life balance w biurze Internet Plus

Pozytywna atmosfera w pracy budowana jest w Internet Plus nie tylko po godzinach, ale także w przerwach od codziennych obowiązków zawodowych. Firmową tradycją są już piątkowe śniadania, podczas których specjaliści od pozycjonowania przy wspólnym stole spożywają najważniejszy posiłek dnia i wymieniają się ciekawymi historiami czy dowcipami. Dużo pozytywnych emocji wzbudził także biurowy plebiscyt na imię dla brand hero HTTPS. W marcu tego roku po siedzibie firmy w Poznaniu przeszedł komitet wyborczy z urną, do której wszyscy pracownicy wrzucali swoje propozycje nazwy dla maskotki. Postać człowieka-plusa otrzymała oficjalne, godne imię Plusjusz. Przy okazji świąt wielkanocnych czy Bożego Narodzenia w Internet Plus organizowane są różnego rodzaju akcje dobroczynne. W ich ramach przeprowadzane są zbiórki żywności dla poznańskiego oddziału Caritas lub biurowe loterie okolicznościowe, z których dochód przeznaczany jest na wsparcie na przykład Fundacji TVN Nie jesteś sam.

Postaw na work-life balance – aplikuj do Internet Plus już dziś!

Paintball, wspólne wyjścia na kręgle czy udział w biegu ulicznym to tylko przykłady aktywności, które znalazły swoich miłośników wśród pracowników Internet Plus. Jeśli jesteś fanem marketingu internetowego, masz doświadczenie w zakresie pozycjonowania, copywritingu czy Google Ads, a dodatkowo masz niecodzienne hobby, którym pragniesz podzielić się z innymi – dołącz do HTTPS już dziś. Praca w tej poznańskiej agencji będzie dla Ciebie niebywałą okazją do rozwoju – zarówno zawodowego, jak i osobistego. Przekonaj się sam!