RPP podwyższa we wrześniu 2022 stopy procentowe tak, jak spodziewali się ekonomiści. Rata kredytu mieszkaniowego znów urośnie Agata Wodzień-Nowak

Polski Instytut Ekonomiczny: decyzje RPP będą uwzględniać zwalczanie wysokiej inflacji, zachowanie stabilności finansów gospodarstw domowych oraz wspieranie spowalniającej gospodarki. BIK wskazało, że udział kredytów hipotecznych z opóźnieniem wzrósł od grudnia z 3 do 3,4%. canva.com/AGW Zobacz galerię (8 zdjęć)

W środę 7 września odbyło się posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej, które z uwagą, jak niemal co miesiąc, śledzą kredytobiorcy. Czy to już ostatnia podwyżka stóp procentowych czy jedna z wielu kolejnych? Jeszcze przed posiedzeniem pojawiały się opinie wskazujące, że RPP we wrześniu 2022 r. nie podniesie stóp. Co ostatecznie zdecydowała RPP i jak decyzję komentują ekonomiści?