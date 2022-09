„Rusałka – jezioro, które łączy”. Wyjątkowy festiwal w Poznaniu już we wrześniu

Jednym z punktów wydarzenia będzie wystawa pt. „Steineck”. Pojawi się ona w sali Fundacji Barak Kultury przy al. Marcinkowskiego 21.

- Tak jak we wcześniejszej edycji projektu, wystawa przybliży niezwykłą historię Zalmana Kłodawskiego, który przetrwał obóz Steineck, a po wojnie łączyła go szczególnie bliska więź ze szkołą. Pisał on listy do uczniów szkoły, w których opisywał swoje obozowe przeżycia. W trakcie wystawy będzie możliwość przeczytania listów i poznanie szczegółów jego historii. Na wystawie pojawią się także pamiątki: medale, książki oraz klaser ze znaczkami, które Zalman pieczołowicie zbierał. Drugim ocalałym z obozu Steineck był Benjamin Jacobs, znany jako autor książki „Dentysta z Auschwitz”. Podczas wystawy zostaną wyświetlone fragmenty wywiadu z Jacobsem, w których opowiada o wydarzeniach w Steineck. Wspomina w nich zarówno o historii miłosnej, jak i o budowaniu szubienicy