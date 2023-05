Rusza budowa kolejnych tanich mieszkań na Strzeszynie w Poznaniu. Powstanie ich ponad 350. Zobacz wizualizacje!

Kolejne tanie mieszkania na Strzeszynie

Do dyspozycji przyszłych najemców będą mieszkania jedno-, dwu- i trzypokojowe. Metraż będzie wahał się od 30 do 67 metrów kwadratowych. 35 lokali będzie dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową. Budynki będą wyposażone w:

Kto może skorzystać z programu?

Z kolei górne limity dochodowe na osobę wynoszą: np. dla gospodarstwa jednoosobowego - 4 647,47 zł, dwuosobowego - 3 253,23 zł, trzyosobowego - 2 995,04 zł, czteroosobowego - 2 633,57 zł.

Osoby zainteresowane najmem w ramach programu "POZnań i zamieszkaj" nie mogą także mieć tytułu prawnego do mieszkania położonego na terenie Poznania. Jeżeli jednak taki posiadają, muszą złożyć oświadczenie, że do dnia podpisania umowy najmu wyzbędą się lokalu. Warunek ten zobowiązane są spełniać wszystkie osoby zgłoszone we wniosku do wspólnego zamieszkiwania.