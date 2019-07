Rusza kolejny etap prac remontowych na rondzie Śródka - zmiany w organizacji ruchu i rozkładzie MPK Poznań

Uwaga, kierowcy i pasażerowie MPK! 1 sierpnia rozpocznie się kolejny etap prac na rondzie Śródka i przy wiadukcie Górczyńskim. To oznacza zmiany w organizacji ruchu oraz korekty w rozkładach jazdy autobusów i tramwajów.

Rondo Śródka miało tylko dwa tygodnie oddechu: w sobotę, 20 lipca umożliwiono samochodom i autobusom przejazd przez nie na wprost od strony ul. Wyszyńskiego i zlikwidowano przewiązkę za przystankiem na ul. Jana Pawła II. Zarząd Dróg Miejskich zapowiadał wówczas, że prace będą dalej kontynuowane w tarczy ronda oraz torowisku w kierunku ul. Baraniaka, a uruchomienie ruchu tramwajowego od ul. Jana Pawła II pozostanie bez zmian i nastąpi to 1 sierpnia. Ale jednocześnie informował, że od 1 sierpnia nie pojadą już tramwaje między placem Wielkopolskim a rondem Śródka, a od 3 sierpnia zmieni się organizacja ruchu na rondzie i nie będzie można przez nie przejeżdżać z północy na południe. Szykują się utrudnienia tutaj – i na ul. Głogowskiej – na Górczynie. Drogowcy i torowcy wykorzystują czas wakacji, gdy ruch drogowy i pasażerski jest w mieście mniejszy. Śródkę muszą już remontować, bo szyny i zwrotnice nie widziały tu remontu od 2005 roku i są już w złym stanie (w grę wchodzi nawet ryzyko wykolejenia tramwajów), a wiadomo jednocześnie, że w przyszłym roku właśnie przez Śródkę będzie przejeżdżać większość tramwajów kierowanych z centrum na wschód, po rozpoczęciu przebudowy ronda Rataje. Jednocześnie każdy remont szyn i zwrotnic – zlokalizowanych wprost w jezdni – wymusza zamknięcie ronda dla ruchu. Teraz rozpocznie się kolejny etap prac: między rondem a placem Wielkopolskim, przy czym będzie podobny do tego, jaki był prowadzony od strony ul. Jana Pawła II - od strony ul. Wyszyńskiego wymienione będą dwa rozjazdy, nawierzchnia torowej (na łuku przed mostem Chrobrego) i drogowa (przy ul. Wolnica).

Zobacz też: Poznań: Rozpoczął się remont na ul. Królowej Jadwigi. Kierowcy narzekają na korki - 1 sierpnia rozpoczną się prace na pl. Wielkopolskim i moście Bolesława Chrobrego. Od tego dnia na tym odcinku nie będą jeździć tramwaje. Dwa dni później ruszą roboty związane z rozpoczęciem II etapu na rondzie Śródka - mówi Wojciech Tulibacki, prezes zarządu MPK Poznań. - Przy placu Wielkopolskim zamknięty będzie wyjazd w stronę ul. Wolnica. Możliwy będzie wjazd i wyjazd na ul. 23 Lutego. Na moście Bolesława Chrobrego wyłączony zostanie lewy pas ruchu jezdni w stronę ronda Śródka.

Na rondzie Śródka nie będą mogły jechać tramwaje od strony ul. Wyszyńskiego, czyli na ul. Jana Pawła II nie dojadą od strony ul. Podwale i ul. Warszawskiej. Dlatego zbudowana będzie w tę stronę przewiązka za przystankiem tramwajowym na ul. Wyszyńskiego.

- Spodziewamy się największych utrudnień na ulicy Warszawskiej, a także na ulicy Podwale. Utrudnienia będą naprawdę znaczące, większe niż te, które były dotychczas przy okazji prac wzdłuż ul. Jana Pawła II – uprzedza Łukasz Dondajewski, Miejski Inżynier Ruchu. - Sytuacja na skrzyżowaniu jest o tyle trudna, że mamy tu bardzo dużą ilość pieszych. W momencie wyłączenia sygnalizacji świetlnej prosimy o szczególną ostrożność i uszanowanie wszystkich uczestników ruchu. Lepiej zatem – jeśli kierowcy mogą – omijać rejon ronda Śródka. Ci, którzy jednak muszą tu jechać, spotkają się w godzinach od 7 do 19 z wyłączeniem sygnalizacji świetlnej na rondzie oraz sterowaniem ręcznym. Na samym rondzie, od strony wlotu ul. Wyszyńskiego (wyjazd z miasta) wytyczone będą dwie przewiązki (pierwsza do zawracania, druga dla autobusów z dworca autobusowego skręcających w lewo w ul. Wyszyńskiego). Wlot ul. Warszawskiej zostanie zwężony do trzech pasów ruchu: do skrętu w lewo poprzez przewiązkę za skrzyżowaniem, do jazdy na wprost, i do skrętu w prawo w kierunku ul. Podwale. Wreszcie wlot od ul. Podwale stanie się dwoma pasami w prawo (jeden dla autobusów).

Zobacz schemat zmiany organizacji ruchu:

Zmiany w rozkładzie MPK Poznań Organizacja transportu publicznego też się zmieni. Na odcinek od skrzyżowania z Kórnicką do Ronda Śródka wracają tramwaje, a na wyłączonym odcinku między placem Wielkopolskim a rondem Śródka będzie uruchomiona zastępcza linia autobusowa T8 kursująca na trasie: RONDO ŚRÓDKA – Wyszyńskiego – Estkowskiego – Małe Garbary – Wolnica – Marcinkowskiego – MARCINKOWSKIEGO. Autobusy z dworca Śródka będą korzystać z tymczasowego skrętu w lewo w ul. Wyszyńskiego, bez objeżdżania ronda (linie T8, 167 i 911). Uruchomiona zostanie linia nr 4, ale skrócona - od pętli Połabska do pl. Wielkopolskiego. Zmiany dotkną linie tramwajowe nr 8 (zamiast przez plac Wielkopolski pojedzie przez ul. Św. Marcin, most Rocha, Jana Pawła II i dalej na pętlę przy ul. Warszawskiej) i 17 (do pętli Zawady przez Św. Marcin i most Rocha).

