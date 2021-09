Rusza konkurs #100SekundwMuzeum. "Młodzież może udowodnić, jak twórcze jest ich pokolenie"

Wizyty w muzeach to wyjątkowa okazja do poznawania historii i bezpośredniego kontaktu ze sztuką. Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu w ciągu ostatnich 6 lat powołało, wybudowało lub zmodernizowało ponad 200 instytucji muzealnych, które tworzą "Sieć nowoczesnych muzeów”. Fascynujące dzieła sztuki, świadectwa naszej historii, prezentowane w bardzo atrakcyjny sposób przy pomocy nowoczesnych technologii, docierają do coraz szerszego grona odbiorców, przyciągają młodych ludzi, budzą emocje i zainteresowanie kulturą. Konkurs #100SekundWMuzeum kierujemy właśnie do młodych. Zachęcamy, aby w wybranej przez siebie instytucji muzealnej, która z jakiegoś powodu jest im bliska, nagrali krótkie wideo i opowiedzieli o tym, jakie wrażenia wywołuje w nich wizyta w muzeum, czego tam poszukują, co przyciąga ich uwagę. W ten sposób mamy nadzieję dotrzeć do jeszcze szerszego grona młodych odbiorców - podkreśla minister kultury, dziedzictwa narodowego i sportu prof. Piotr Gliński.