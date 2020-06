Rusza matura 2020! Kiedy język polski, matematyka, język angielski i inne przedmioty? Kiedy poznamy wyniki matur?

Matury pisemne 2020 potrwają od 8 do 29 czerwca. Terminy egzaminów z poszczególnych przedmiotów wyznaczyła Centralna Komisja Egzaminacyjna. Egzaminy ustne zostaną natomiast przeprowadzone między 15 a 29 czerwca. Ich terminy każda szkoła ustali we własnym zakresie.

Zgodnie z obecnymi zasadami, maturzysta musi przystąpić do trzech obowiązkowych egzaminów pisemnych na poziomie podstawowym: z języka polskiego, z języka obcego i z matematyki. Musi również przystąpić do co najmniej jednego jednego przedmiotu do wyboru na poziomie rozszerzonym - maksymalnie do sześciu.