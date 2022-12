Rusza Międzynarodowy Festiwal Rzeźby Lodowej 2022 w Poznaniu. 24 artystów z całego świata będzie rzeźbić w lodzie. Oto program Maciej Szymkowiak

Od piątku, 9 grudnia na placu św. Marka na terenie MTP artyści z całego będą tworzyć lodowe arcydzieła. Międzynarodowy Festiwal Rzeźby Lodowej w Poznaniu rozpocznie się od Konkursu Małej Rzeźby. Ta impreza co roku intryguje mieszkańców Poznania, a to za sprawą przyjazdu najsłynniejszych artystów z całego świata. Wydarzenie trwa łącznie trzy dni, a podczas niego zużywanych jest kilkanaście ton lodu, z którego powstają zachwycające lodowe dzieła sztuki. Co będzie motywem przewodnim w tym roku? Kiedy Konkurs Główny i widowiskowy Speed Ice Carving? Z jakich krajów przyjadą rzeźbiarze? Sprawdź szczegóły!